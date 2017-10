Burkina Faso: La Nafa «s'offusque pour l'enlèvement et la séquestration de Djibril Bassolé»

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a entamé une visite d'amitié et de travail… Plus »

La NAFA appelle le peuple burkinabé à se départir de la haine et de la violence prônée par le MPP et ses organisations «si viles» de la société aux intentions très connues par notre peuple. La NAFA invite par ailleurs tous les patriotes, démocrates et républicains à ne céder ni aux intimidations, ni aux harcèlements et autres humiliations érigées en modes de gouvernance et à poursuivre le combat de l'instauration d'une véritable justice dans le strict respect des règlementations en vigueur.

Par cette attitude anti-républicaine qui consiste à fouler aux pieds les institutions de la république au lieu de les consolider, le MPP démontre encore une fois de plus, qu'il est peu attaché au principe fondamental de la séparation des pouvoirs qui a pour baromètre l'indépendance de la justice, fondement indispensable de la paix, de cohésion sociale et de la consolidation de la démocratie.

Compte tenu de sa santé précaire et fragile, nous nous inquiétons des intentions qui animent ses détenteurs. La NAFA prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur l'immixtion manifeste de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire au point de menacer la sécurité judicaire collective voire le péril de notre démocratie.

