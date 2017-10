Sénégal: Petit déjeuner de presse sur les réalisations du programme "Go-Wamer", lundi

Dakar — La Délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal, le PNUD et la coordination régionale du programme Go-Wamer organisent, lundi à 9h30, à l'hôtel Good Rade, un petit déjeuner de presse pour présenter les réalisations du programme au Sénégal et dans les pays voisins, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

La rencontre, qui se tiendra en présence notamment des ministres de l'Environnement et de la Pêche et de l'ambassadeur de l'UE, va permettre de faire le point sur la gouvernance des ressources marines, de présenter le prix "Go- Wamer/UE-PNUD", édition 2017 et d'échanger autour de la Déclaration de Nouakchott, renseigne la même source.

Le programme "Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans L'Ecorégion Wamer-West Africa marine Ecorégion (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée et Cap-Vert)", a démarré en 2012. Il est cofinancé par l'UE pour plus de 6 milliards de FCFA, et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à hauteur de 350 millions de FCFA, pour un budget total de près de 7 milliards de FCFA.

Décliné en 5 principaux axes stratégiques, le programme "Go-Wamer" œuvre pour une bonne gouvernance des ressources marines, une réduction de la pauvreté et une amélioration de la sécurité alimentaire. L'objectif est de mieux valoriser les écosystèmes marins et côtiers, de contribuer efficacement et de manière durable à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans l'écorégion, lit-on dans le communiqué.

Selon le texte, après 5 années d'activités, le projet a enregistré des résultats considérables et a permis de nombreuses avancées en matière de gouvernance et de politiques des ressources marines.