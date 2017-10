Sénégal: Canal+ va diffuser la deuxième partie de la série "C'est la vie" à partir de mercredi

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a entamé une visite d'amitié et de travail… Plus »

La série "C'est la vie" est écrite par la scénariste ivoirienne Marguerite Abouet et le réalisateur Charli Beleteau. Cent cinquante personnes - acteurs, techniciens, auteurs et scénaristes - ont contribué à sa production.

Pour le producteur exécutif du film, le réalisateur Alexandre Rideau, cette série est le produit d'un financement "assez particulier", dans un contexte où il est difficile de trouver des financements destinés à l'audiovisuel en Afrique. "Il y a plus de facilités pour le cinéma, (... ) mais c'est encore plus difficile pour l'audiovisuel", a expliqué Rideau.

La série est financée à 75% par la France, à travers le fonds "Muskoka", dont le but, selon l'ambassadeur de ce pays au Sénégal, Christophe Bigot, est de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

"+C'est la vie+, c'est l'histoire de cette grande production et des investissements en Afrique. C'est l'histoire d'un investissement au Sénégal, mais aussi l'histoire d'un investissement panafricain. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire que la série africaine que l'on va découvrir vient directement de la production en Afrique", s'est réjoui le directeur général de Canal+ Sénégal.

Le centre de santé du quartier imaginaire de "Ratanga", toujours grouillant de monde, fait face à "un cas présumé à tort d'Ebola" et à un "trafic de faux médicaments", en plus de la sexualité précoce des jeunes, annoncent par exemple les deux épisodes présentés aux journalistes.

La série "C'est la vie" reste dans la sensibilisation aux problèmes de santé publique, dont la santé maternelle et infantile, mais aussi "les violences faites aux femmes", l'éducation sexuelle et la planification familiale.

"Pour cette deuxième saison, les téléspectateurs de la chaîne de télévision française retrouveront tous leurs personnages préférés, ainsi que de nouveaux visages et des histoires toujours plus passionnantes", a déclaré aux journalistes le directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello.

Dakar — Canal+ a annoncé jeudi à la presse sénégalaise le retour, sur sa chaîne cryptée A+, à partir de mercredi prochain, de la deuxième saison de la série panafricaine "C'est la vie", avec 36 nouveaux épisodes, "de nouveaux visages" et "des histoires toujours plus passionnantes".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.