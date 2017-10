Sénégal: L'ANAQ-SUP, la garantie de "la légalité et de la qualité des diplômes" (secrétaire exécutif)

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a entamé une visite d'amitié et de travail… Plus »

Ce respect des standards dans les programmes permet aux établissements du supérieur de recevoir l'habilitation et l'accréditation de l'ANAQ-Sup, un point qui conditionne désormais depuis deux ans la reconnaissance internationale, particulièrement celle du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.

Selon le secrétaire exécutif de l'ANAQ-SUP, un décret datant de mai 2015 a été "le parachèvement de l'harmonisation et de la simplification des modalités et procédures de reconnaissance des diplômes, titres et grades, tout en rétablissant l'équité entre diplômes +publics+ et diplômes +privés+".

Aussi l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieure est-elle chargée de dérouler les procédures d'accréditation et d'habilitation permettant de "faire des évaluations, institutionnalisations et des évaluations de programmes".

Dakar — La reconnaissance par l'Etat sénégalais de diplômes délivrés par les établissements publics et privés est désormais soumise à des principes de légalité et de qualité dont la détermination relève de la seule Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (ANAQ-SUP), a souligné, vendredi, à Dakar, son secrétaire exécutif, le professeur Pape Guèye.

