Le ministre des Sports Matar Bâ a reçu en audience, hier, une délégation de la mission chinoise conduite par le chef de bureau du conseil économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal. Leur discussion a été axée sur le renforcement de la coopération en matière d'assistance technique et de réhabilitation des stades au Sénégal dont Léopold Sédar Senghor.

Le projet de rénovation de quatre stades du Sénégal (Lamine Guèye de Kaolack, Ely Manel Fall de Diourbel, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor et Léopold Sédar Senghor de Dakar) a été présenté, hier, au ministre des Sports Matar Bâ par des experts et techniciens chinois qualifiés. En effet, d'après le communiqué qui nous est parvenu, ces derniers ont pris l'engagement de réhabiliter ces stades, et particulièrement « Léopold Sédar Senghor » qui sera remis aux normes internationales.

Conscient de l'état de dégradation et du déficit d'entretien de certaines infrastructures sportives, indispensables au développement du sport au Sénégal, le ministre a beaucoup insisté sur cet aspect (la rénovation des infrastructures sportives) dans les échanges.

L'autre volet concerne l'assistance technique pour les stades Caroline Faye de Mbour, Alboury Ndiaye de Louga, Mawade Wade de Saint-Louis, Masséne Sène de Fatick, en plus des stades régionaux de Kolda, Tamba et Matam qui feront l'objet d'entretien. En fait, cette assistance se résume aux travaux de maintenance, d'entretien et de réparation sommaire pour la fonctionnalité de l'ouvrage.

Au-delà de ces aspects techniques, le ministre des Sports a aussi salué la coopération franche entre le Sénégal et la République populaire de Chine qui, d'après le communiqué, a une démarche participative et inclusive, tenant d'ailleurs compte des observations et préoccupations du Sénégal.

De son côté, le chef de la mission chinoise se dit prêt à participer au développement du sport, afin de répondre aux besoins et demandes des autorités sénégalaises. A noter que le Sénégal et la Chine avaient signé, depuis l'année dernière, une convention pour l'entretien et la réhabilitation de 11 stades régionaux par la coopération chinoise.