Maroc: SM le Roi appelle le gouvernement à établir un échéancier rigoureux de parachèvement de la régionalisation avancée

Le Souverain a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de combiner le transfert des compétences aux régions à celui de ressources humaines qualifiées et de moyens financiers suffisants pour garantir une gestion encore plus efficace des affaires publiques locales.

Pour le Souverain, la régionalisation, qui est le moyen le plus efficace de venir à bout des problèmes locaux et de satisfaire les demandes des populations qui en sont affectées, repose sur deux fondements: être à l'écoute des citoyens et les associer à la prise de décision, notamment à travers leurs représentants au sein des conseils élus.

"Voilà pourquoi Nous avons constamment appelé à agir avec plus de célérité dans le domaine de la régionalisation avancée car sa mise en œuvre pleine et entière apportera des réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes en développement qui s'expriment dans les différentes régions du Royaume", a relevé le Souverain.

