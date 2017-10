Maroc: SM le Roi appelle à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée à la jeunesse marocaine

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a appelé à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée à la jeunesse marocaine, véritable richesse et moteur du développement du Royaume.

"A l'instar de l'Initiative nationale pour le Développement humain, Nous appelons à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée aux jeunes. Axée fondamentalement sur la formation et l'emploi, celle-ci devrait avoir le potentiel nécessaire pour proposer des solutions réalistes aux problèmes réels des jeunes, notamment ceux qui vivent en milieu rural et dans les quartiers périphériques et pauvres", a indiqué le Souverain dans un Discours devant les membres des deux Chambres du Parlement à l'occasion de l'ouverture, vendredi, de la première session de la deuxième année législative de la 10ème Législature.

"Pour que cette nouvelle politique puisse réussir et répondre à l'exigence d'efficacité, Nous recommandons que les dispositions de la Constitution servent de source d'inspiration pour son élaboration, et que la parole soit donnée aux jeunes pour qu'ils y contribuent", a dit SM le Roi.

"Nous appelons aussi à une ouverture sur les différents courants de pensée et à une exploitation judicieuse des rapports et des études dont Nous avons ordonné la préparation, notamment le Rapport sur « la Richesse globale du Maroc », et la « Vision 2030 pour l'Education et la Formation»", a préconisé Sa Majesté le Roi.

Pour ce faire et dans la perspective de l'élaboration et de l'adoption de cette politique, le Souverain a appelé à activer la mise en place du Conseil consultatif de la Jeunesse et de l'Action associative. La mission de cette institution constitutionnelle est, en effet, d'animer le débat sur les questions liées à la jeunesse, d'émettre des avis sur le sujet et d'assurer un suivi de la situation de cette catégorie de la population.

Dans Son Discours, le Souverain a regretté que le progrès enregistré au Maroc ne profite pas à tous les citoyens. "En particulier, il ne touche pas ceux à qui Nous vouons une bienveillante sollicitude : nos jeunes qui représentent plus d'un tiers de la population", a déploré Sa Majesté le Roi.

En effet, assurer la mise à niveau de la jeunesse marocaine pour favoriser son engagement actif et efficient dans la vie publique nationale, constitue un défi majeur qu'il convient de relever de manière appropriée, a affirmé SM le Roi, affirmant avoir souligné à maintes reprises, notamment dans le Discours du 20 août 2012 que "la jeunesse représente notre véritable richesse; loin d'être un frein au développement, elle en constitue le moteur".

"En dépit des efforts consentis, à Nos yeux et à ceux des intéressés, la situation de nos jeunes reste insatisfaisante. Parmi eux, nombreux sont ceux qui souffrent de l'exclusion, du chômage et se trouvent dans l'impossibilité de finir leurs études, parfois même d'accéder aux services sociaux de base", a regretté le Souverain, notant que le système d'éducation et de formation ne remplit pas efficacement son rôle dans la mise à niveau et l'insertion socio-économique des jeunes.

Les politiques publiques sectorielles et sociales réservent certes une place importante aux jeunes, toutefois leur impact sur la situation de cette frange de la population reste limité, en raison de la faible efficacité des programmes, de leur manque de cohérence, de leur inadéquation aux spécificités de chaque catégorie de jeunes, a encore relevé SM le Roi affirmant que pour remédier à la situation précaire des jeunes, il est nécessaire d'innover par des initiatives et des projets concrets, susceptibles de libérer leurs énergies, de leur assurer un emploi, un revenu stable. "Alors seulement, ils seront aptes à apporter leur concours actif au développement du pays", affirme SM le Roi.