"(... ), Nous appelons tout un chacun à faire montre d'objectivité en appelant les choses par leur nom, sans complaisance ni fioriture, et en proposant des solutions innovantes et audacieuses; quitte à s'écarter des méthodes conventionnelles appliquées jusqu'ici, ou même, à provoquer un véritable séisme politique", a dit Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a appelé, dans ce cadre, à ce que soient associés à ce processus de réflexion l'ensemble des compétences nationales, des acteurs sérieux et des forces vives de la nation, restant ainsi fidèle à l'approche participative que SM le Roi a toujours privilégié pour aborder les problématiques nationales majeures, comme la révision de la Constitution et la régionalisation avancée.

Pour Sa Majesté le Roi, le modèle de développement marocain "s'avère aujourd'hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale".

Dans ce cadre, le Souverain a formé le souhait que soit élaborée une conception intégrée de ce modèle, propre à lui insuffler un nouveau dynamisme, à dépasser les obstacles qui freinent son évolution et à apporter des remèdes aux faiblesses et autres dysfonctionnements révélés par les évaluations menées sur le terrain.

