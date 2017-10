Ile Maurice: Approvisionnement - L'eau du Bagatelle Dam en suspens

Cela fait plus d'un an que les conditions de travail au casino de Grand- Baie laissent à désirer,… Plus »

Toutefois, outre la station de traitement de Pailles, les autorités envisagent d'autres moyens pour pouvoir utiliser l'eau du Bagatelle Dam plus tôt. Et une des propositions retenues est l'achat d'une douzaine de stations de traitement mobiles (Mobile Treatment Plants). Selon nos informations, chacune de ces stations de traitement coûterait autour de Rs 6 millions.

À l'hôtel du gouvernement, on explique qu'en cas de retard dans la construction de la station de traitement, il était prévu que ce soit celle de Pailles qui prenne le relais. Sauf que la station de traitement de Pailles traite déjà une grande quantité d'eau pour alimenter la capitale et les régions avoisinantes. «S'il y a une pénurie d'eau à Port-Louis, l'eau de Bagatelle y sera envoyée. Mais il n'y a aucun manque pour le moment», fait-on ressortir.

En effet, cette station de traitement avait fait l'objet d'un litige en cour. Les promoteurs en lice contestaient l'octroi du contrat par le Central Procurement Board. Cependant, la cour a tranché et les travaux ont pu débuter. Dans les milieux concernés, on indique qu'ils devraient être complétés à la fin de l'année prochaine.

