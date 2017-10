Ile Maurice: Des employés du Casino de Grand-Baie à bout

On apprend également qu'à la suite du tournoi de poker Teen Patti, disputé l'année dernière, une somme importante aurait été laissée impayée. Et parmi les frais encourus, l'on retrouve un million de roupies en termes de chaises achetées chez un grand fournisseur d'ameublement. Ces chaises seront expédiées, dans quelques jours, au centre Swami Vivekananda.

Quant aux promotions, elles seraient «réservées» à ceux qui sont proches de la direction. «Il n'y a pas de méritocratie. Nous sommes allés en parler au bureau du travail. Plusieurs sont promus et aucune annonce, même en interne, n'est faite pour nous informer de cette situation. Et dire que l'Acting General Director parle sans cesse de transparence», s'insurge-ton. Autre point notable : le responsable du casino de Grand-Baie n'est autre que le neveu d'un businessman controversé.

En parallèle, on vient de nommer un quatrième manager, apprend-on. «Trois managers pour un petit casino, c'était déjà trop. Et maintenant, l'on nomme un quatrième.» Il nous revient également que le dernier manager nommé est un partisan de l'ancien vice- Premier ministre travailliste.

Un peu plus loin, se trouve une autre grande salle éclairée. En pleine journée, l'on ne peut dire qu'il y a grande foule. Seulement cinq clients, une dame et quatre hommes, qui ont les yeux rivés sur les machines à sous ou sur la roulette. Ils ne pipent mot.

Situé au coeur de Grand-Baie, le bâtiment a l'air peu accueillant. Après avoir franchi la porte d'entrée, nous nous retrouvons devant un comptoir, où quelques hommes au sourire avenant accueillent des clients. Ces employés nous indiquent la voie à prendre et nous découvrons une grande salle où les tables et les chaises sont recouvertes de divers tapis.

Heures supplémentaires impayées, menaces des supérieurs, manque d'employés... Tels sont les problèmes que déplorent plusieurs employés du casino de Grand-Baie. Et elles ne datent pas d'hier. Cela fait plus d'un an que rien ne va plus pour ces travailleurs, dont certains se sont même tournés vers le bureau du travail. L'express est allé voir la situation de près, mercredi.

Cela fait plus d'un an que les conditions de travail au casino de Grand- Baie laissent à désirer, déplorent des employés. Ils seraient, entre autres, obligés d'accomplir des tâches qui ne font pas partie de leurs attributions.

