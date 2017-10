Angola: Des entrepreneurs américains invités à investir dans le secteur industriel à Bié

Pour sa part, le vice-gouverneur de Bié chargé du secteur Technique et d'Infrastructures, José Tchatuvela, qualifiant d'extrême importance l'initiative des investisseurs américains, a souligné que celle-ci était bénéfique au secteur de l'Agriculture et permettrait également de créer des postes d'emploi nouveaux.

Les travaux de construction du Pôle Industriel de Cunje seront pris en charge par les entrepreneurs américains de "Aeon Group Of Compagny Inc" en partenariat avec l'IDIA.

Au départ, il était prévu que les pôles de développement industriel soient construits par le gouvernement, mais en raison de la crise économique et financière qui secoue le pays, ce projet est actuellement négocié avec les partenaires privés (nationaux et étrangers), a affirmé le directeur en présence des hommes d'affaires américains.

