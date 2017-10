Angola: La mise en oeuvre du cahier de santé nécessite une utilisation correcte

Luanda — La mise en oeuvre effective du cahier de santé maternelle et infantile lancé vendredi nécessite une utilisation correcte par les professionnels de santé et une large campagne de diffusion pour que tout le monde comprenne son importance et ses bénéfices pour la santé, a déclaré la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La ministre a fait cette déclaration lors de la conférence sur le cahier de santé maternelle et infantile qui sera mis en œuvre à partir de juin de l'année prochaine.

A cet effet, elle a dit que le cahier serait aussi un vecteur de connaissance, dont l'appropriation renforcera le lien entre les familles, les communautés et le système national de santé.

Pour la gouvernante, tout le monde devrait promouvoir l'utilisation de cet outil pour surveiller la santé, la croissance et le développement de l'enfant, ainsi que pour qualifier l'attention à la santé de la mère.

La ministre de la Santé estime que le cahier maternel et infantile était un instrument crucial pour le système de santé et précieux pour la santé de la mère, de l'enfant, des familles et des communautés car il stimule l'éducation sanitaire et contribue de manière décisive à la réduction de la mortalité maternelle et infantile qui est l'une des priorités de l'Exécutif angolais.

Elle a ajouté que la santé et le bien-être des femmes, la mère, l'enfant et l' adolescent étaient une priorité du gouvernement angolais, conformément aux engagements internationaux, tel est le cas des objectifs de développement durable.

Sílvia Lutucuta a indiqué que l'intégration des instruments de suivi de la femme enceinte et de l'enfant s'inscrivait dans les efforts visant à réduire la mortalité maternelle et infantile et à améliorer la qualité des services et des soins pour ce groupe de population grâce à un paquet d'intervention tout au long du cycle de vie.

"Les efforts déployés par le gouvernement angolais pour renforcer le système de santé au niveau municipal et augmenter la capacité des unités de santé avec la participation de la communauté exigent une augmentation de la qualité des services proches de la population", a-t-elle souligné.

Au cours des 12 dernières années, a-t-elle expliqué, l'Angola a enregistré une réduction significative du taux de mortalité maternelle, qui est passé de 1.400 sur 100 mille naissances vivantes en 2000 à 239/1000 naissances vivantes en 2015.