Afrique: Maroc Telecom investit près de 6 milliards d'euros en 10 ans pour la modernisation des Télécoms en Afrique

Au cours des dix dernières années, le Groupe Maroc Telecom a investi 3.690 milliards de francs CFA, soit près de 6 milliards d'euros, pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service télécom en Afrique, a fait savoir, récemment à Abidjan, le président du directoire du Groupe Maroc Telecom, Abdesslam Ahizoune.

"Maroc Telecom a déployé la Fibre Optique nationale et internationale sur une longueur de 6.900 km, dont une dorsale +Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Maroc+ et projette bientôt le déploiement d'un câble sous-marin atlantique", a ajouté M. Ahizoune lors de la cérémonie de lancement de la première campagne institutionnelle du Groupe, rapporte la MAP.

D'après le président du directoire de Maroc Telecom, le Groupe a aussi mis en place 6.221 nouvelles stations Radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population pour lutter contre la fracture numérique.

Et d'ajouter que Maroc Telecom sert aujourd'hui plus de 55 millions d'utilisateurs, dans 10 pays africains et a généré un revenu global estimé à 2.112 milliards de francs CFA en 2016, "le tout, dans le strict respect des exigences règlementaires et légales des différents pays où nous opérons", a-t-il dit.

A cette occasion, M. Ahizoune a notamment annoncé que la légende du judo mondial, le double champion olympique et 9 fois champion du monde Teddy Riner est désormais ambassadeur du Groupe dans toute l'Afrique.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et officiels de Côte d'ivoire et d'autres pays africains, de diplomates accrédités en terre ivoirienne et des présidents des filiales africaines du Groupe.