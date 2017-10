Maroc: Journée éducative et de sensibilisation sur la situation des personnes âgées à Guelmim

La coordination régionale de l'Agence du développement social dans la région de Guelmim-Oued Noun a organisé, mercredi à Guelmim, une journée éducative et de sensibilisation sur la situation des personnes âgées au profit des élèves de la région.

S'inscrivant dans le cadre de la 3è campagne nationale de protection des personnes âgées, qui se poursuivra jusqu'au 15 octobre, cette journée, initiée à l'attention des élèves membres des clubs d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'Homme au sein des établissements scolaires, se veut une occasion de sensibiliser au rôle des personnes âgées dans le renforcement de la stabilité familiale et la consolidation de la cohésion et de la communion sociale.

La rencontre vise également à encourager les générations montantes à s'inscrire dans les efforts de promotion des valeurs de respect envers les aînés et de les inciter à contribuer à leur prise en charge au regard du rôle des personnes âgées dans le raffermissement des liens au sein des familles et de la société.

Placée sous le thème "Personnes âgées, trésor dans tout foyer", la 3è campagne nationale en faveur des personnes âgées, lancée à l'initiative du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement social, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, a pour objectif de sensibiliser à l'importance de promouvoir les droits de cette catégorie de la société et de consacrer la culture de solidarité et d'entraide entre les générations. Elle entend également à être une occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société autour des initiatives sociétales envers les personnes aînées.

Selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP), la moyenne des personnes âgées est passée de 7,2% en 1962 à 9,6% en 2014, soit de 830.000 à 3,2 millions au total.

Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans au Maroc va atteindre 6 millions à l'horizon 2030 et 10 millions à l'horizon 2050.