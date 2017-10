Congo-Brazzaville: ZES - Les sous-commissions sont enfin là

Plus personne ne s'en souvient. Et pourtant, le Congo est passé à côté du pire, il y a 20… Plus »

Concrètement, pour chaque demande d'octroi de statut de "ZES", la sous-commission technique devra mener les investigations nécessaires sur le terrain sur les différents aspects liés au site. Pour le reste, la sous-commission économique par exemple s'occupera sans surprise des aspects économiques et financiers. Quant aux avantages fiscaux, parafiscaux et autres facilités, la sous-commission chargée de cette matière devra faire les propositions nécessaires. Sur ce point précis, il faut rappeler que ces ZES bénéficient d'un régime juridique particulier. Enfin, la sous-commission Emploi et Sécurité s'attellera à l'examen des aspects liés à cette matière. Leur cible est tant le personnel national qu'expatrié. En définitive, les ZES font partie d'une stratégie visant, à terme, l'inversion de l'exode rural à travers une politique de développement équilibré et rationnel de l'espace économique national. Nous y reviendrons.

Selon les informations complémentaires livrées par le chargé de mission des ZES (Zones économiques spéciales), Auguy Bolanda, la dernière réunion a permis de mettre en place les membres du bureau des ces différentes sous-commissions désormais opérationnelles. Outre le président, il y a un vice-président et un rapporteur. Leur mission prioritaire est d'analyser les dossiers pour l'octroi rapide du statut de ZES aux entreprises désireuses de s'installer dans la ZES. Par ailleurs, il revient aussi à ce bureau de mener une analyse méticuleuse des dossiers de demande de statut de ZES introduit par les aménageurs. Enfin, ce bureau va accompagner l'agence de la ZES dans ses missions traditionnelles de régulation et de contrôle des ZES.

Leur mise en place est intervenue à l'issue d'une réunion d'évaluation à mi-parcours des points focaux. Il s'agit d'au moins quatre sous-commissions importantes : technique, investissement, avantages et facilités, emploi et sécurité.

