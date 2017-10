Afrique: Transport aérien africain - Quatre-vingt-deux lignes en plus au premier semestre 2017

Les dernières données publiées par le cabinet d'analyse et de voyage "Forwardkeys" évoquent une augmentation de plus de 13 % des arrivées au cours de la période sous examen, soit entre janvier et septembre de l'année en cours. La plus forte hausse des vols provient du continent américain, soit plus de 17 %.

Au cours du premier semestre de 2017, l'Afrique a enregistré une forte croissance des arrivées de vols internationaux. En effet, les dernières données montrent un continent africain plus attractif, en raison de la croissance nette des lignes. Cela a représenté au moins 82 lignes en plus. Au-delà, les statistiques du cabinet spécialisé font également une autre révélation intéressante. « La demande des consommateurs et l'investissement des compagnies aériennes ont été plus importants dans les voyages en provenance des autres continents que ceux des pays africains », indique le cabinet.

Plus globalement, il faut noter que les plus fortes hausses proviennent de l'Amérique (+17 %), de l'Europe (+ 12 %) et de l'Asie pacifique (+16 %). Pour leur part, les vols entre pays africains n'ont bougé que de 12 %, soit la plus faible augmentation. Autre révélation, quelques pays africains ont réussi à se démarquer. Au nord du continent, il y a sans surprise l'Égypte toujours prisée pour ses nombreux sites historiques. Ensuite, toujours dans le monde magrébin, des pays comme la Tunisie et le Maroc sont cités également comme les principaux moteurs de cette croissance. Dans la partie subsaharienne, l'Afrique du Sud rejoint les premiers pays pour former ainsi le top 5 africain.

Quant aux perspectives d'avenir, elles restent très encourageantes. Il faut attendre certes les chiffres du second semestre 2017 qui devraient confirmer l'actuelle tendance. Se basant sur les réservations de voyage en Afrique du 21 septembre à la fin de l'année, l'on a noté une hausse de 15,2 % par rapport à l'année dernière. Les renseignements livrés par le cabinet font état des réservations anticipées aux États-Unis d'Amérique, en Europe et en Asie-pacifique.