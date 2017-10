Cameroun: Gala Prestige MKC de Lausanne en Suisse-pour valoriser d'abord la culture camerounaise

Pour cette 3ème édition, l'événement baptisé "Soirée de gala prestigieux MKC EVENTS" riche en son et couleur consistait à mettre en avant la région du sud Cameroun avec des films vidéos mettant en lumière le riche patrimoine de la région. Côté artiste, c'est le groupe des Esprit du Benskin qui ouvrait le bal, suivi d'un défilé de mode du styliste et modéliste Karl YALA venu tout droit du Congo Brazzaville pour présenter sa collection puisée des profondeurs de l'Afrique Central. Et pour clôturer la belle soirée, c'est Sanzy Viany, la fille d'Obala qui émerveillait l'assistance par sa voix venue d'une autre planète.

