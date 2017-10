Sénégal: Sortie de la 5e promotion du Master en management et régulation des marchés publics

Dakar — L'amphi de rentrée des auditeurs de la cinquième promotion du Master en management et régulation des marchés publics s'est tenu jeudi, a appris l'APS.

La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Saer Niang.

"Cette cérémonie est aussi le signe de la confiance et de l'état de satisfaction de chacun d'entre nous à développer dans ce master professionnel qui est le symbole d'une volonté partagée de mutualiser nos efforts en direction de la professionnalisation des acteurs de la commande publique", a déclaré M. Niang.

Ce master professionnel a été mis en place, en 2012, par l'ARMP, en partenariat avec l'Ecole nationale d'Administration (ENA) et la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (FASEG/UCAD). Il est organisé conformément au système LMD (licence, master et doctorat).

Il répond aux besoins des professionnels des secteurs public et privé qui cherchent à se spécialiser dans les domaines de la régulation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat public privé.

Le master permet à l'auditeur d'être en mesure de dérouler un marché dans la célérité et la conformité, et de pouvoir faire gagner à l'Etat du temps et de l'argent dans ses acquisitions, a précisé le Directeur général de l'ARMP.

A cet égard, il a invité les différents partenaires à engager la réflexion sur la baisse du coût de la formation en vue de permettre au plus grand nombre d'acteurs de la commande publique de pouvoir y accéder, sans toutefois entamer la qualité des enseignements.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ENA, Mbaye Diop, a félicité la quarantaine de nouveaux auditeurs pour leur admission et signalé que ce Master en management et régulation des marchés publics comptait déjà 159 auditeurs formés.