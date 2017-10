Madagascar: Handball / ASSM - Un entrainement sous la houlette de Mickael Andrianaivo

La République, hier, a perdu un de ses plus grands serviteurs. Avec la mort de, l'ancien président Zafy,… Plus »

Projet. Ce technicien malgache éducateur, entraîneur de l'équipe senior du SPHC et aussi des U 16 voit le potentiel des handballeurs malgaches. Avant de devenir entraineur, il était un ancien joueur de Saint Pierre et de Paris Université Club. « Par rapport au niveau de la Réunion, il y a quand même une différence. Il y a des qualités intrinséques. C'est intéressant, potentiellement, il y a de quoi à faire » a fait savoir Mickael Andrianaivo. Et de continuer « C'était une grande joie pour moi de partager mes expériences à mes compatriotes. Je me suis déjà proposé à la Fédération de m'investir dans le handball au mois de mars. J'attends toujours la réponse du président Fidèle Razafintsalama. Normalement je devais rester jusqu'au 22 octobre pour voir le championnat national, mais comme c'est annulé pour cause de l'épidémie de peste, j'ai avancé mon billet. J'ai un grand projet sur Madagascar autour du handball, d'ailleurs j'étais venu ici pour rencontrer des personnes pour ça ». Une histoire à suivre ...

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.