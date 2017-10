Madagascar: ORN Amoron'i Mania - Mise en œuvre du PNAN III

La malnutrition chronique touche environ un enfant sur deux à Madagascar et affecte dangereusement le capital humain national.

Afin de garantir à chaque enfant son droit d'atteindre son plein potentiel de développement cognitif et physique, tous les acteurs en nutrition sous le leadership de l'Office national de Nutrition (ONN) s'entendent sur la nécessité de mettre en œuvre à grande échelle des interventions visant la réduction significative de la malnutrition chronique ou retard de croissance. A cet effet, dans le cadre de la réalisation de la Politique nationale de la Nutrition et de la mise en œuvre du Plan national d'Action pour la Nutrition III (PNAN III), la région Amoron'i Mania en collaboration avec l'Office Régional de Nutrition(ORN) a organisé le 27 septembre dernier à l'espace Nambinina, à Ambositra, un atelier de coordination du secteur nutrition pour la dissémination du PNAN III et le positionnement des partenaires ainsi que la mise en place du Groupement Régional de Suivi et Evaluation (GRSE) du Secteur Nutrition.

Objectifs. L'objectif global de cette rencontre, comme l'a souligné le coordonnateur régional de l'ORN Amoron'i Mania, Rajaonarivony Julien Bernard, est de faire un plaidoyer pour un engagement plus important des partenaires et de toutes les parties prenantes du PNAN III. Plus spécifiquement, il s'agit d'assurer une meilleure coordination multisectorielle et multi-acteurs pour le renforcement de la lutte contre la malnutrition dans la région d'Amoron'i Mania sous la tutelle de l'ORN et de mettre en place le GRSE pour renforcer le système de suivi et évaluation au niveau régional à travers un arrêté régional. La lutte contre la malnutrition est une affaire de tous, a fait remarquer Rakotomanankiafarana Joël, Chef de région d'Amoron'iMania lors de l'ouverture de cet atelier et d'exhorter tous les partenaires et les parties prenantes à œuvrer dans ce sens.