Madagascar: UFICASM - Des matériels pour l'équipe du FC MEGNANARA

Servir de tribune de rencontres des personnalités du monde sportif, regrouper les joueurs, les ex et les internationaux footballeurs malgaches à Madagascar et à l'étranger dans toutes activités pouvant contribuer à la visibilité internationale non seulement du foot, mais aussi du sport malgache en général.

Et dans cette action, profitant du passage du président de l'UFICASM, Solonirina Raharijaona au pays, cette association a offert des matériels pour l'équipe du FC MEGNANARA de Vangaindrano. « Nous avons choisi cette équipe, car elle a participé à la Ligue des Champions représentant la ligue Atsimo-Atsinanana. Nous aimerons aider ces jeunes pousses à aller le plus loin possible » a expliqué Jaona. Et ce n'est que le début du partenariat qui s'annonce prometteur. Des jeux de maillots complets rouge et blanc, chaussettes, protège tibias et survêtements ont été offerts à l'équipe. Comme depuis cette année, l'UFICASM se charge de la préparation de la sélection malgache au tournoi DOM TOM Cup. « Nous préparons déjà la prochaine édition en 2018. Une occasion pour les jeunes joueurs évoluant en métropole de disputer des rencontres internationales » a continu le président de l'UFICASM.