Madagascar: Education nationale - Les écoles, toujours fermées la semaine prochaine

Les écoles resteront encore fermées pour la semaine prochaine (du 16 au 20 octobre 2017) pour toutes les CISCO (Circonscriptions scolaires), DREN (Directions régionales de l'Education nationale) et ZAP (zones d'administration pédagogique) concernées par l'épidémie de peste.

Afin de prévenir la propagation de l'épidémie et d'en protéger les élèves, les classes continueront ainsi de vaquer pour une semaine supplémentaire. Le ministère de l'Education nationale (MEN), à travers le directeur général de l'Education fondamentale et de l'Alphabétisation (DGEFA), Todisoa Andriamampandry, a porté, hier, à la connaissance de tous, cette disposition prise par le MEN.

35 districts. En effet, les conditions permettant de rouvrir les écoles ne sont pas encore suffisamment réunies actuellement. Ainsi, toutes les écoles, publiques et privées, des CISCO d'Antananarivo Renivohitra et de Toamasina, resteront fermées. Quelques ZAP dans l'Avaradrano, incluant Sabotsy Namehana, Ankadikely Est et Ouest et dans l'Atsimondrano, sont également concernées. Il en est de même pour d'autres localités régionales, comme Fénérive-Est, Mahajanga, Betafo et bien d'autres. Bref, tous les établissements scolaires dans les districts touchés par l'épidémie de peste, 35 au total, restent fermés. D'autres dispositions sur la levée ou non de cette fermeture momentanée des écoles seront portées à la connaissance du public, vers la fin de la semaine prochaine.

Aucune incidence. Ces mesures de fermeture momentanée des écoles, prises dans le cadre de la lutte contre la peste, n'impacteront pas sur le déroulement de l'enseignement, ni sur le calendrier scolaire et celui des examens officiels, a assuré le DGEFA. La durée de l'année scolaire, s'étalant cette année sur 39 semaines - si auparavant, elle durait 36 semaines - permettra d'achever normalement le programme scolaire, sans prendre de retard, en dépit de ces quelques semaines de fermetures des écoles actuellement.