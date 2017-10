Tunisie: Polémique sur le naufrage d'un bateau de migrants le 8 octobre

Dénonçant le silence des autorités face aux familles de disparus, les manifestants demandent la mise en place, rapidement, des moyens de développement pour retenir les candidats à l'exil, de plus en plus nombreux.

Le ministère de la Défense dément et affirme au contraire que c'est l'embarcation clandestine qui a heurté le bateau militaire, après une poursuite qui aurait duré plus de trois heures.

C'est à Souk Lahad, à six heures de route au sud de Tunis, qu'ont eu lieu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des dizaines de jeunes en colère ont mis le feu à la délégation et à la résidence du délégué, l'équivalent de sous-préfet. Usant du gaz lacrymogène, la police a procédé à plusieurs interpellations.

La tension reste vive dans le gouvernorat de Kébili, au centre de la Tunisie. Le calme est revenu après de violentes manifestations menées par des proches de migrants morts ou disparus en mer dimanche dernier 8 octobre. En cause, l'absence d'informations sur cette collision meurtrière entre un navire militaire et une embarcation de migrants.

