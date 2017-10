Madagascar rend hommage à Albert Zafy, décédé ce 13 octobre

Un homme proche du peuple pour Serge Zafimahova, bras droit et beau-frère du président Albert Zafy. « Ce que je garde du président Zafy, c'est son côté ouvert par rapport à la population, parce qu'il avait l'habitude de s'arrêter dès qu'un village où il passait le hélait pour s'arrêter. Et il passait son temps à discuter avec les gens et donc on n'arrivait jamais à tenir notre programme. »

Dès l'annonce de la mort du président Albert Zafy, les hommages n'ont pas tardé. Citoyens malgaches, hommes politiques, ou anciens collaborateurs, tous ont salué la sagesse de l'homme au chapeau de paille. Vendredi, c'est d'abord le Premier ministre malgache, Olivier Mahafaly qui a réagi. « On va réserver l'honneur qui lui est dû, à cet ancien chef d'Etat qui a fait beaucoup pour le pays, qui a fait preuve de patriotisme dans ses différentes interventions. Et ses œuvres, son sens du patriotisme, vont rester à jamais gravés dans le cœur de chaque Malgache. »

