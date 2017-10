Madagascar: Air Madagascar - Rolland Besoa Razafimaharo nommé Directeur Général

Alors qu'il a occupé des fonctions de haut niveau à l'international, il a choisi de rentrer au pays pour revenir dans ce secteur passionnant de l'aviation civile et pour contribuer au renouveau d'Air Madagascar

Un ancien revient aux commandes de la compagnie aérienne nationale. Rolland Besoa Razafimaharo vient d'être nommé, Directeur Général d'Air Madagascar. Le Conseil d'administration de la compagnie a officialisé sa nomination lors de sa séance d'avant-hier. Il a été choisi parmi une dizaine de candidats.

Homme du métier

Un choix logique, puisque Besoa Razafimaharo est un homme du métier. Il a effectivement à son actif plus de 40 ans d'expérience de haut niveau dans le domaine de l'aéronautique. Une expérience locale, mais aussi internationale, puisque l'homme qui était déjà D.G d'Air Madagascar entre 1996 et 2000, a également opéré dans des entreprises aéronautiques internationales. On le considère en tout cas, comme l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Outre en effet sa capacité technique dans le domaine de l'aéronautique, Besoa Razafimaharo dispose également d'une expertise reconnue dans la gestion financière et globale d'une entreprise. En plus, il a suivi une carrière internationale dans la diplomatie et a des qualités de négociations avérées. Il a déjà été Ambassadeur de Madagascar au Canada et représentant du pays auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) Avant ce retour qui sera probablement gagnant, au pays, il a opéré en Côte d'Ivoire en tant que Chef d'Aviation, responsable d'une flotte de 15 appareils.

Business Plan

Proposé par Air Austral, le partenaire stratégique d'Air Madagascar, il aura donc pour mission de piloter le redressement de la compagnie conformément au business plan déjà établi. Un challenge à relever pour ce technicien qui finira probablement sa carrière au service de son pays. « Je tiens à remercier le Conseil d'Administration d'Air Madagascar de la confiance qui m'est accordée. C'est avec une immense joie, mais aussi une grande émotion que je m'apprête à revenir au sein de cette compagnie qui m'a vu grandir et à laquelle je suis si attaché. Je mesure tous les enjeux de ma mission et je suis enthousiaste à l'idée de la mener à bien avec les équipes d'Air Madagascar, dont je connais le savoir-faire et l'attachement à leur compagnie.

C'est avec le sens de responsabilité, la conscience de l'importance des défis à relever, mais aussi et surtout avec passion, mobilisation, rigueur et engagement, que je travaillerai auprès de mes collaborateurs au déploiement et à la mise en œuvre du business plan établi et ce, afin de faire en sorte qu'Air Madagascar retrouve toute sa splendeur d'antan » a déclaré, le nouveau D.G d'Air Madagascar qui prendra officiellement ses fonctions, le 16 octobre prochain.

