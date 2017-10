Madagascar: Lutte contre la peste - Quatre donations d'Ambatovy

Des équipements et matériels pour renforcer la lutte contre l'épidémie de peste à Toamasina.

C'est ce que la compagnie minière Ambatovy a remis au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Analankininina, le 12 octobre dernier, faisant suite aux demandes des autorités locales et des agences des Nations unies, à savoir l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) et l'UNICEF (Fonds des Nationsunies). Cela fait ainsi la quatrième fois que la compagnie offre son appui aux autorités sanitaires malgaches dans cette lutte contre la peste. La donation du 12 octobre est composée, entre autres, d'équipements de protection individuelle (EPI), de mobiliers (tables, bancs, lits picot, étagères), d'équipements de nettoyage (bacs à ordures, seaux, brouettes... ) et de matériels d'éclairage.

Des équipements et matériels qui permettront d'augmenter la capacité de prise en charge des malades dans le service de Pneumonie et Phtisiologie du CHU d'Analankininina, à Toamasina, par la mise en place d'un nouveau centre de traitement doté de 20 lits supplémentaires où la prise en charge est totale aux fins de limiter la propagation de la maladie à travers les va- et-vient des proches et familles des malades pour cause des visites et accompagnement.

Trois précédentes. Cette donation s'ajoute ainsi aux trois premières qu'Ambatovy a déjà apporté aux CHU d'Analakininina et de Morafeno depuis le 27 septembre 2017. En effet, la compagnie a déjà doté d'EPI composés de gants, masques, combinaisons et lunettes de protection, le personnel soignant en contact direct avec les malades dans les CHU d'Analankininina et de Morafeno, afin que celui-ci puisse travailler en toute sécurité et selon les normes. Une autre donation d'EPI et de pulvérisateurs, de l'alcool et des thermomètres, d'eau distillée, des seringues à usage unique, des masques, a été faite le vendredi 6 octobre 2017 au CHU Analankininina. Les contributions d'Ambatovy dans la lutte contre ce fléau s'élève, à ce jour, à plus de 40 millions d'Ariary. D'autres matériels et équipements seront également remis pour appuyer la prévention de la peste à Moramanga.