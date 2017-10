Madagascar: Port et détention d'armes illégales - MD pour le policier arrêté à Ilaka-centre

Comme on a déjà rapporté dans notre édition du mercredi 11 octobre, le policier incriminé est un élément du Commissariat de la Sécurité publique d'Ihosy. Les informations recueillies auprès de la police nationale mentionnent qu'il travaille comme garde du corps du Chef de région d'Ihorombe. La police nationale qui tient à souligner que, contrairement à la déclaration faite par la gendarmerie concernant l'arme découverte sur ce policier, les pistolets de marque Makarov font bel et bien partie des équipements de cette entité.

Il est poursuivi pour port et détention d'armes illégales. Il a été surpris en escortant un camion transportant de labradorites suspectés d'illégalité, un policier et une autre femme qui est la convoyeuse de la marchandise. Placés sous mandat de dépôt, , ils sont également poursuivis de complicité dans un trafic de pierres précieuses. Les enquêteurs ont découvert d'irrégularités dans la lettre de procuration que portait cette femme. La personne qui l'a délivrée serait, selon les informations émanant de la gendarmerie, recherchée pour vol et trafic d'ossements humains.

