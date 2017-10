Madagascar: Professeur Zafy Albert - Décédé, hier, à l'île de la Réunion

La République, hier, a perdu un de ses plus grands serviteurs. Avec la mort de, l'ancien président Zafy,… Plus »

Deuil national. Le locataire de Mahazoarivo a également annoncé que la dépouille sera rapatriée à Madagascar demain (lire ce jour). « Le drapeau sera en berne, à partir de ce jour et un deuil national sera décrété, le jour de son enterrement », a-t- il souligné. Quant à la suite du programme, après Ivato, la dépouille sera transférée à la villa « La Franchise ». Et à partir de demain, la dépouille sera transportée au Palais des Sports à Mahamasina. De son vivant, l'homme au chapeau de paille a été toujours proche du petit peuple, il a été surtout connu pour son « Mada-Raid », sillonnant le pays pour constater de visu la réalité (lire article par ailleurs). Midi-Madagasikara présente ses condoléances à la famille du défunt.

Tristesse. A cet effet, le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana, a tenu un point de presse, hier, après-midi, à Mahazoarivo, il a été assisté à cette occasion par la fille du professeur et par Serge Zafimahova (membre de la famille du défunt). Le Premier ministre a ainsi déclaré : « C'est avec tristesse que nous annonçons ici, au nom de la famille éplorée, du président de la République, du gouvernement, du peuple malgache et en mon nom personnel, la disparition subite du professeur Zafy Albert».

