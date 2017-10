Madagascar: THB Ligue des champions - Un premier jour ordinaire !

Les attaquants de la CNaPS avec Njiva (au premier plan) et Niasexe tenteront de confirmer tous les biens qu'on pensait d'eux.

Le premier tour de la fameuse Poule des As qui aura lieu à Fianarantsoa du 18 au 22 octobre aura l'allure d'un galop d'essai, car la FMF a décidé de programmer des rencontres entre les deux vainqueurs de Fianarantsoa entre eux et ceux de Mahajanga de l'autre.

C'est ainsi qu'on aura droit, ce mercredi à des retrouvailles entre Elgeco Plus et COSFA dès 13h. La dernière confrontation s'est soldée par une victoire des militaires par 3 buts à 1, mais on doute fort que ce soit encore le cas pour cette fois où aucune équipe n'a droit à l'erreur pour espérer ravir le titre final à l'issue de ces matches en aller et retour.

Comme Elgeco Plus récupérera son latéral gauche Bosco connu pour ses remontées à la Roberto Carlos et servir sur un plateau Bela, le COSFA aura, c'est certain, un surcroît de travail.

C'est également une certitude que Johnny le tour défensif d'Elgeco Plus ne se laissera pas surprendre pour la troisième fois par l'articifier militaire Dimby. Car l'amitié entre joueurs des Barea s'arrête dans les vestiaires et que Johnny restera fidèle à sa réputation de... bulldozer.

Dans l'autre match, le CNaPS Sport est resté sur une large victoire de 5 buts à 0 devant HZAM, mais c'était un match où les deux équipes savaient qu'elles étaient déjà qualifiées et que l'une comme l'autre ont fait tourner leur effectif.

Et si CNaPS reste toujours favori, il aura intérêt à ne pas prendre à la légère cette équipe d'Amparafa qui est capable d'élever son niveau de jeu pour peu que son buteur de service, Besona, parvienne à trouver la faille et que tout compte fait, cette première journée peut ne pas être une journée ordinaire. Rendez-vous à Ampasambazaha.