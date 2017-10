Madagascar: Canal + - Question d'honneur, bientôt sur Novelas TV

Les passionnés des séries Novelas TV sur Canal + peuvent se réjouir. Ils auront droit, à partir de lundi à une nouvelle série

« Question d'honneur », tel est l'intitulé de la nouvelle série captivante et addictive ardemment attendue des passionnés de Novelas. Il s'agit d'une adaptation de la série italienne « L'onore e il rispetto » contenant 18 épisodes produits entre 2006 et 2012. Une histoire fascinante mêlant drame, amour et passion. L'histoire se passe à Istanbul où Zeliha, une mère de famille, emménage avec son mari Hasan et leurs deux fils Yigit et Emir. Hasan décide d'ouvrir une bijouterie avec l'aide de Sadullah, un homme très influent mais un jour après l'ouverture, la boutique est cambriolée et Hasan perd tout. Dans l'incapacité de rembourser sa dette, le père de famille se suicide. Suite à cet événement tragique, les deux frères décident de venger la mort de leur père chacun à leur manière. Yigit cherche à se venger sans se soucier de la loi, tandis qu'Emir, lui, va utiliser les voies légales pour rétablir la justice.

Cette série sera accessible à tous les abonnés des Bouquets Canal + car la chaîne Novelas est disponible dès le premier bouquet ACCESS à 30 000Ar. Une aubaine pour les adeptes de séries En plus, en ce moment, les abonnés bénéficient de 14 jours de chaînes en plus offertes au réabonnement.