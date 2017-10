Congo-Kinshasa: Report des élections. RDC - L'évaluation tripartite "CENI-CNSA-Gouvernement" s'ouvre aujourd'hui

This post has already been read 36 times!

Deux reports en l'espace d'une semaine. C'est là ce qu'enregistre la programmation d'un des rendez-vous les plus attendus avant fin décembre 2017. Il s'agit, évidemment, de la réunion tripartite entre la Commission Electorale Nationale Indépendante, le Conseil National de Suivi de l'Accord ainsi que le Gouvernement Central de la RDC. Initialement programmées du 12 au 15 octobre, à Kisantu, au Kongo Central, ces assises avaient été reprogrammées du 17 au 20 octobre, à Kinshasa. Si le dernier lieu identifié est maintenu, la date, quant à elle, est de nouveau revue. Ainsi, ce n'est plus le mercredi 17 prochain que le ton devrait être donné pour ce face-à-face. Mais, plutôt, aujourd'hui, samedi 14 octobre 2017.Dans un communiqué signé par Valentin Vangi, Rapporteur du CNSA, cette institution d'appui à la démocratie confirme cette information et justifie ce décalage. " Ce changement est justifié tant par l'ouverture ce lundi 16 octobre 2017 de la conférnece des Gouverneurs à Goma, au Nord-Kivu que par des agendas des personnalités des Instititions et des parties prenantes ", confie-t-il.

Focus

Il sied de rappeler que le trio CENI-CNSA-Gouvernement, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre, chapitre IV point 2, est censé, en cas d'impossiblité, de respecter le délai prescrit pour l'organisation des élections en 2017 -le 31 décembre-, évaluer le processus électoral afin de donner un verdict quant au report. C'est ainsi que ce tête-à-tête était attendu par l'opinion tant natinale qu'internationale. Toutefois, les dernières montées en force de Nangaa Corneille, le présidenrt de la CENI, ont presagé que le jugement de la tripartite n'était plus à attendre. Car, la messe était déjà dite et qu'au cours de cette dernière, le CNSA, avec Joseph Olenghankoy à sa tête, et qui manque, d'ailleurs, deux vice-présisdents, n'aura qu'à dire "amen " aux platebandes de la CENI. Sans la tripartite, par deux fois, en effet, la Commission Electorale Natioanle Indépendante a déjà déclaré impossible la tenue des élections avant le 31 décembre et annoncé qu'elles n'étaient réalisables que dans plus ou moins 504 jours, après la fin de l'enrôlement en cours au Grand Kasaî jusqu'à décembre 2017 ou, même, en janvier 2018. Opération qui, par ailleurs, si elle doit se poursuivre pour les congolais de l'étranger, ne sait dire quand elle prendra fin.

Légitimation ou récusation ?

Malgré l'absence de la loi sur le CNSA, demandée même par le Président de la République aux présidents de deux chambres du Parlement, la tripartite s'ouvre aujourd'hui au Palais du peuple, dans la salle de conférences internationales du Sénat. Face à toutes les annonces de la Commission Electorale Nationale Indépendante de Nangaa Corneille, l'opinion se demande quelle attitude adoptera la tripartite, alors que la Centrale électorale, elle-même, propose et insiste sur son schéma critique. Si la problématique de la tenue des élections en 2017, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre, paraît logiquement tranchée, il reste que les observateurs attendent la décision que devront prendre les trois institutions sur la projection des élections vers avril 2019. La tripartite va-t-elle légitimer ou récuser ce report annoncé par la CENI ? Wait and see !