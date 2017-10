Madagascar: Zafy Albert, un homme de principe et de conviction

Mais beaucoup d'observateurs ont noté de nombreuses anomalies dans le scrutin. Il n'a, comme à son habitude, émis aucune protestation et s'est retiré sans faire d'esclandre. Bien que retiré de la vie politique active, il n'a jamais cessé de dire ce qu'il pensait de la conduite des affaires nationales par ses successeurs. Il est toujours resté fidèle à ses opinions, militant pour la mise en place d'un véritable fédéralisme à Madagascar. Il a toujours affirmé que le pays avait besoin de l'instauration d'une réconciliation nationale. C'est une grande figure de la politique malgache qui nous a quittés et qui laisse un grand vide.

L'histoire retiendra la droiture et le sens de l'Etat du professeur Zafy Albert. C'est cet état d'esprit qui l'a amené à s'engager activement en politique durant la période socialiste. Il n'a cependant pas pu se défaire de la chape de plomb que faisait régner le régime Ratsiraka sur la vie politique malgache. Il n'a jamais caché son aversion à ces pratiques. Et quand les manifestations populaires ont commencé en 1991, il a tout de suite rejoint le mouvement.

C'est un vendredi 13 qu'il nous a quittés, la veille du 14 octobre, date de proclamation de la première République en 1958. Le professeur Zafy Albert a vécu comme beaucoup de Malgaches de sa génération avec enthousiasme cet événement qui l'amènera certainement par la suite à s'engager activement dans la politique. Celui qu'on appelle le père de la troisième République n'a jamais accepté les compromissions et a, à cause de cela, été victime des manœuvres qui ont amené à sa destitution.

