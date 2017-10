Congo-Brazzaville: Région des Grands lacs - Le Congo à la présidence de la CIRGL

Le Congo dirigera le Comité des ministres de la Défense de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL). Défis à relever : paix et sécurité collectives.

Les ministres de la Défense de la CIRGL se sont réunis, le 11 octobre, à Brazzaville en prévision du 7e sommet ordinaire de la CIRGL et de la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À cette occasion, le Congo a été désigné pour succéder à l'Angola qui vient de passer deux mandats successifs à la tête de la structure. Faire régner la paix et la sécurité au sein de l'espace communautaire est sur quoi s'attellera le Congo avec le concours de l'ensemble des États membres. « La situation qui prévaut dans la région des Grands lacs nous renseigne sur les sacrifices, les efforts que nos pays doivent continuer à fournir pour préserver la paix et la sécurité, de sorte que la sécurité collective soit au cœur de nos priorités. (... ) Il est clair que les agressions armées, les désordres, les déplacements massifs des populations provoquées par des situations d'instabilité ne favorisent jamais le développement de nos pays », a déclaré le ministre d'État Gilbert Ondongo, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement.

Pour sa part, le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo, a rassuré que le Congo honorera son engagement à servir au mieux et en toutes circonstances la CIRGL en accord avec les objectifs fixés par les chefs d'États et de gouvernement.

Pour Guy Blanchard Okoï, chef d'état-major général (CEMG) des Forces armées congolaises (FAC), il s'agira de répondre aux exigences de la gestion de l'environnement sécuritaire et humanitaire qui reste marqué par plusieurs zones d'instabilité. « Le souci de la prévention et l'engagement à la recherche permanente des solutions idoines aux différentes défis sécuritaires et humanitaires présents et à venir seront le credo de l'action de la présidence congolaise », a fait savoir le CEMG des FAC qui espère bénéficier de l'appui habituel et mutuel des membres dudit comité. Selon lui, un effort sera par ailleurs consenti au suivi, à l'analyse et à l'évaluation des problèmes brulants de sécurité dont la récurrence constitue un véritable obstacle à la liberté de circulation, à la liberté d'action et à l'espoir de développement durable dans les zones les plus touchées.

Le CEMG des FAC a également souhaité que les États membres veillent au strict respect des engagements signés et contenus dans les textes pertinents de l'organisation. Le respect des engagements financiers permettra et garantira l'efficacité des mécanismes de vérification et renseignement, le respect des engagements particuliers favorisera notamment le rapatriement des FDLR désarmés, des ex-M23 ainsi que celui tant souhaité par les populations du Nord-Kivu, des ex-combattants SPLA/IO en provenance du Sud du Soudan, à en croire Guy Blanchard Okoï. « Les défis du rétablissement de l'ordre sécuritaire dans la région des Grands lacs sont à la portée de nos États et de leurs dirigeants », a-t-il souligné.