Afrique: Dès janvier 2018, en Grande Bretagne, les comptes bancaires des migrants africains en situation jugée illégale seront gelés

Cette affaire est interessante à suivre, car on ignore la masse d'argent que cela peut représenter. Vu d'Afrique, il sera utile de voir si la situation se caractérisera par de transferts significatif de capitaux, une aubaine pour des banques nigériannes et ghanéennes en quête de devises, pour assurer leurs liquidités.

Cette mesure ne demande pas expressement de geler des comptes, mais elle explique que les banques et les sociétés immobilières, sont désormais tenues de vérifier le statut d'immigration de leurs clients non-britannique. La mesure entre dans le cadre de la politique de la nouvelle première ministre Theresa May (photo), visant à créer un contexte hostile pour les migrants illégaux.

