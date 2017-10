Cameroun: Positionnement - L'autre appel de Monatélé

L'élite de la Lekié plaide pour une «accélération maîtrisée de la décentralisation» afin de résoudre la crise anglophone.

Le souvenir du 05 octobre 2004 ne s'est pas évanoui dans la Lekié. Ce jour-là à Monatélé, Paul Biya, en qualité de candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), lançait sa campagne pour la présidentielle d'alors. Le chef de l'Etat sortant avait saisi l'occasion pour appeler à une mobilisation nationale en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, du progrès collectif et de la justice sociale.

Aujourd'hui, l'unité nationale si chère au président de la République, est en péril, à cause de la crise dans le NordOuest et le Sud-Ouest. 13 ans pratiquement jour pour jour après la visite de Paul Biya dans la Lekié, l'élite du département et les « Amis républicains du président Paul Biya et de la Lékié » ont remis le cap sur Monatélé. C'était le 07 octobre dernier, à l'occasion du forum républicain pour la paix, l'unité nationale, le respect des institutions républicaines et la consolidation du vivre ensemble au Cameroun.

A en croire le chef de la délégation permanente départementale du Rdpc dans la Lekié, Henri Eyebe Ayissi, la réalité crève les yeux. « [Celle] de l'existence d'une véritable conspiration, [celle] d'une tentative manifeste de déstabilisation des institutions de la République au cours de ces derniers mois, voire depuis environ un an ; tentative qui s'est cristallisée dans un appel à la sécession, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, orchestré par des groupuscules et divers regroupements de personnes, soutenus par certains leaders d'opinions, civils et religieux, instrumentalisés principalement à travers des médias et réseaux sociaux, et par des intervenants divers agissant à partir de l'étranger », élabore le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader).

Eyebe Ayissi note par la suite qu'un consensus national s'est établi sur ce que « des solutions adéquates doivent être trouvées et des réponses fortes données aux attentes et messages de nos compatriotes du Nord-Ouest et du SudOuest, dans le respect bien entendu des institutions de la République ».

Dans l'appel qui sanctionne le forum de Monatélé, la Lekié invite le président de la République, à « veiller, personnellement et sans relâche, à la consolidation des éléments constitutifs de la personnalité et de l'identité spécifiques du Cameroun, [notre] patrie commune, en tant qu'Etat unitaire et décentralisé... », à « tenir fermement la main à la matérialisation effective des options politiques fondamentales que sont le développement équilibré du Cameroun et la justice sociale au profit des différentes composantes socio-politiques au sein des régions, dans le cadre des différents programmes nationaux de développement et des budgets annuels adoptés par l'Etat ».

La Lekié demande surtout au chef de l'Etat, de « développer et renforcer des mécanismes adaptés et efficaces d'écoute des citoyens, pour un dialogue politique républicain au niveau national, qui soit permanent sans exclure des temps forts périodiques et respectueux des institutions politiques et des autorités publiques établies, tout en créant les conditions d'une accélération maîtrisée de la décentralisation territoriale en vue d'un développement participatif accru, aux niveaux régional et communal ».

Après l'Appel de Monatélé du 06 novembre 2007 pour la modification de la Constitution à l'effet de supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels, après l'Appel de Monatélé du 1er février 2015 pour un effort de guerre patriotique et volontaire destiné au soutien des forces de défense et de sécurité engagées dans la guerre contre Boko Haram, voici l'Appel de Monatélé pour la paix et l'unité nationale. Les deux premiers appels cités avaient été les déclencheurs de la révision constitutionnelle de 2008 et de la campagne nationale de collecte de fonds en faveur des forces de défense et de sécurité déployées sur la ligne de front, ainsi qu'au bénéfice des victimes de la secte terroriste. Les fruits de cet autre appel, qui est en résonance avec l'hymne national et international au dialogue et la réconciliation au Cameroun, sont attendus.