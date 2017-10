Afrique: La direction de l'Unesco échappe aux pays arabes en raison de leurs dissensions

Pourtant, l'élection qui aurait pu être tranchée dès le premier tour si les Arabes n'étaient pas divisés. Qatarien, Egyptienne et Libanaise ont, en effet, obtenu 36 voix sur 58. A la veille du tour décisif, le Qatarien avec 22 voix et l'Egyptienne avec 18 avaient 10 voix de plus que la majorité absolue.

Les divisions entre les pays arabes ont eu raison de leur accession à la direction générale de l'Unesco. Un poste auquel les Arabes estimaient avoir droit, vu que leur groupe n'a jamais dirigé l'organisation mondiale de l'éducation et la culture. Sauf qu'il a été remporté in extremis, vendredi 13 octobre, par la française Audrey Azoulay aux dépens du candidat du Qatar.

