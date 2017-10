Ile Maurice: Vol - il falsifie la signature de Yousuf Mohamed et tente d'encaisser son chèque

Dans une déclaration à l'express, Yousuf Mohamed affirme avoir également donné Rs 3 000 à Yassin Budloo qui était chargé de trouver une porte de garage. Celle-ci coûtait plus de Rs 40 000. «Je lui ai remis une somme de Rs 3 000 mais jusqu'à présent je n'ai aucune nouvelle de la porte en question et encore moins de mon argent.»

Peu après, un individu s'est rendu à une banque et a tenté d'encaisser un chèque au nom de l'avocat. Il aurait même falsifié la signature du Senior Counsel. Sauf que l'établissement bancaire s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de louche lorsque l'individu a produit sa carte d'identité. Interrogé, il est vite passé aux aveux et a indiqué qu'il a commis ce vol par l'intermédiaire du chauffeur de Yousuf Mohamed. Il a été arrêté.

La police a été alertée. Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, a été victime d'un vol dans le courant de la semaine. C'est son secrétaire qui l'a informé que trois chéquiers qui se trouvaient dans sa voiture n'y étaient plus.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.