Tunisie: Des réformes sur tous les fronts

Le ministre et le représentant de la FMI ont évoqué les réformes que le gouvernement tunisien a entamées afin de conférer une nouvelle dynamique à l'économie à travers, notamment, la consolidation des rôles de l'investissement et de l'exportation, et ce, pour atteindre les principaux objectifs fixés qui consistent notamment la sauvegarde des équilibres généraux, l'amélioration du rythme de croissance et la création d'emplois dans toutes les régions.

Pour pouvoir attirer les investissements directs étrangers et favoriser l'investissement local, il est devenu nécessaire de simplifier davantage les procédures administratives en diminuant le temps d'attente. D'où l'importance de l'e-administration en cours de préparation dans le cadre du projet «Tunisie digitale» dans lequel plusieurs départements sont impliqués. Pour débattre des différentes réformes, le ministre du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale, M. Zied Ladhari, a reçu, récemment, une mission du Fonds Monétaire International (FMI), qui effectuait une visite de travail en Tunisie.

Il s'agit aussi de moderniser l'administration publique en vue de la rendre plus efficace et réduire un tant soit peu la masse salariale en invitant les employés qui le désirent à faire valoir leurs droits à une retraite anticipée selon certaines conditions.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.