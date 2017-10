Tunisie: Des pistes d'embauche existent, mais...

A 35 ans, un pilote est déjà vieux

Après cinq années de formation, 200 heures de vol à un coût global de 100.000 dinars, plus de 200 jeunes pilotes se retrouvent aujourd'hui au chômage, serveurs de cafés ou au mieux, embauchés comme personnel au sol dans des compagnies aériennes. Pire, ce sont peut-être les seuls chômeurs qui doivent débourser entre 1.000 et 1.200 dinars par an. Ces frais correspondent en fait aux heures de vol que doivent effectuer, chaque année, ces jeunes pilotes, pour ne pas perdre leur licence. «Heureusement que nous avons pu obtenir des tarifs réduits grâce à un partenariat avec une école privée», nous explique Aymen Dkhil. D'un autre côté, le compteur tourne, le compteur qu'on ne peut pas remettre à zéro, celui de l'âge. A 35 ans, 12 jeunes pilotes ont fini par abandonner le rêve d'une vie. A cet âge, plus aucune compagnie ne voudra de leurs services.

C'est ce constat amer qui a amené ces jeunes pilotes à s'organiser en association pour plaider leur cause auprès des autorités tunisiennes, mais surtout pour se serrer les coudes et se sentir plus forts. Ils ont réussi à convaincre le transporteur national de recruter une trentaine de pilotes et il se pourrait que vingt autres pilotes suivent le pas. Mais pour les pilotes, ce n'est évidemment pas suffisant. l'Atjp exploite plusieurs autres pistes, à même de permettre à de jeunes talentueux pilotes de montrer de quoi ils sont capables.

«Ce qui est aberrant, c'est que le besoin sur le plan international n'a pas cessé de croître. A l'horizon de 2025, la Chine aura besoin de 600.000 pilotes de ligne. Pour 2020, c'est-à-dire demain, la Chine est prête à recruter 250.000 pilotes. Nous pensons qu'il y a moyen de trouver une place pour nos pilotes», estime Aymen Dkhil. D'ailleurs, l'ancien ambassadeur et président du Conseil de coopération Chine-Tunisie, Mohamed Sahhbi Basly, s'était engagé à soutenir le dossier de ces jeunes compétences auprès des autorités chinoises. Malheureusement, même si le gouvernement chinois a, semble-t-il, donné son accord de principe, la bonne volonté des associations et de M. Basly ne suffit pas. Dans ces dossiers, les choses se font d'Etat à Etat. Depuis 2016, plusieurs réunions au sein du ministère des Affaires étrangères n'ont pas permis de trouver des solutions. Hier, les membres de l'association ont rencontré le nouveau ministre des Transports et ont trouvé une personne attentive aux revendications. « Le ministre nous a demandé une base de données actualisée des jeunes pilotes pour la semaine prochaine, indique le vice-président de l'Atjp. Espérons que cette fois, les choses vont bouger ».

Pas d'équivalence au diplôme de pilote

Outre la piste chinoise, l'Atjp tente aussi de convaincre l'exécutif de regarder vers l'Afrique subsaharienne, là où le transport aérien est en pleine expansion et où les pilotes qualifiés manquent à l'appel. « Nous pourrions imaginer une sorte de coopération avec ces pays d'Afrique, suggère Aymen Dkhil. De sorte que la Tunisie s'engage à former les futurs pilotes de ces pays et que nous pilotes tunisiens assurions la transition ».

Autre obstacle, l'équivalence du diplôme de pilote. L'Atjp s'attend à ce que le diplôme de pilote soit « convertible ». « Jusque-là, il n'existe pas d'équivalence pour le diplôme de pilote. Donner au diplômé le statut d'au moins un bac+4 pourrait permettre à certains de réussir leur reconversion vers d'autres métiers », propose encore le vice-président de l'association tunisienne des jeunes pilotes. Aymen Dhkhil se dit confiant, l'Atjp a trouvé, malgré tout, auprès des divers ministères, une oreille attentive. Maintenant, l'heure est aux mesures concrètes.