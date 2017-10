Tunisie: Examen des critères de fixation du coût

A la fin de la réunion, il a été décidé l'adoption de ces critères dans 2 semaines au plus tard dans le but d'accélérer la réalisation des grands projets en cours en vue d'accroître le rythme de développement du pays.

A cet effet, le ministre a indiqué que l'établissement de ces critères vise l'instauration de la justice sociale et la sauvegarde des biens de l'Etat et du citoyen, lors de l'opération de l'estimation du terrain à exploiter en fonction du modèle, de la vocation, de la superficie, du plan architectural, de la situation foncière et la comparaison avec d'autres références.

Ont pris part à cette réunion des représentants de la présidence du gouvernement et des ministères concernés, de la Banque centrale, de l'Association nationale des experts judiciaires tunisiens, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, de l'Association des experts comptables tunisiens et des cadres du ministère.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.