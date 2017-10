Tunisie: Horizons lointains !

Un autre quatuor formé de Maâroufi, Regueï, Fadaâ et Slama meublera la zone médiane et constituera un premier bloc pour empêcher au maximum l'adversaire de tisser des montées offensives avec aisance à partir du milieu et multiplier les incursions, balle au pied, vers Khmir. En attaque, l'ESZ opterait par des contres qui seront portés sur les deux jeunes et rapides Addala et Boussif.

Un périlleux déplacement attend l'ESZ, cette semaine, à Sfax. Le match aura lieu aujourd'hui, à 19h00. C'est pourquoi l'ESZ s'entraînait le soir, depuis mercredi. Le CSS est un adversaire de gros calibre. Un seul point fera l'affaire de l'ESZ qui cherche surtout à ne pas perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Bourguiba alignerait une formation à vocation défensive. Devant, le gardien Khmir, on trouvera Mhaïssi, Chebli, Bhar et Ben Othmen.

