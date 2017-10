Tunisie: Fermeture de trois abattoirs

Les brigades de contrôle économique à Mahdia ont émis des décisions de fermeture de trois abattoirs et 14 points d'élevage et de vente de volailles pour non conformité aux normes d'hygiène.

Ces abattoirs se trouvent dans les localités d'Essouassi, Ouled Chamakh et Borj Arif, a précisé le gouverneur de Mahdia Mohamed Bouden.

Pour assurer l'approvisionnement de la région en viande rouge, l'abattoir de Chebba rouvrira prochainement après le parachèvement des travaux de réaménagement qui ont coûté 40 mille dinars, a-t-il ajouté.

La même source a souligné également qu'un nouvel abattoir sera construit à Ouled Chamakh moyennant une enveloppe de 14 mille dinars. Il devra entrer en service début mars 2018.

Pour ce qui est du secteur des volailles, la commission régionale de contrôle économique a effectué plus de 80 visites d'inspection à des points d'élevage et vente de volailles, à l'issue desquelles 14 décisions de fermeture ont été émises, a rappelé le gouverneur, affirmant que la commission projette de mener prochainement 500 visites, et ce, dans le cadre de la lutte contre l'abattage anarchique.