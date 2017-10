Tunisie: Sept postulants dont Baffoun et Jarboui

Au cours d'une réunion jeudi, le conseil de l'Instance électorale a voté cinq (5) voix pour et quatre (4) voix contre une décision en vertu de laquelle la démission des membres de l'Isie, en l'occurrence Chafik Sarsar, Lamia Zargouni et Mourad Ben Moula, et le comblement des vacances de poste au sein de l'Isie sont considérés comme un tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du Conseil de l'Instance.

L'ARP a adressé une correspondance à l'Isie lui notifiant l'expiration des délais du tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres du conseil de l'Instance, conformément aux dispositions des articles 126 et 148 de la Constitution, et de l'article 32 de la loi organique portant création de l'Isie.

Le deuxième scénario consiste à considérer que la démission est liée au renouvellement et de ce fait le tirage au sort concerne 6 membres (3 de l'ancienne composition et 3 de la nouvelle).

Le conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a voté jeudi, cinq (5) voix pour et quatre (4) voix contre, une décision en vertu de laquelle les sièges vacants comblés à la suite de la démission des membres de l'Isie, en l'occurrence Chafik Sarsar, Lamia Zargouni et Mourad Ben Moula, remplacent l'opération de renouvellement du tiers des membres du conseil de l'Instance.

