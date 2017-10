Tunisie: Sur sa lancée

L'ambiance sereine au sein du club aidera les camarades de Saïdani à se surpasser...

Med Habib Yeken de retour

La formation cabiste enregistre aujourd'hui le retour de Med Habib Yeken, suspendu lors de CAB-USBG. L'entraîneur Lassaâd Dridi a constitué une ossature solide qu'il reconduira tout à l'heure à Kairouan. C'est ainsi que Med Habib Yeken et Cissé occuperont respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ressaïssi et Mejri formeront l'axe central. Devant, on comptera sur Hamza Jlassi et Bilel Saïdani pour soutenir à l'entrejeu Firas Belarbi et Hamdouni évoluant dans une position avancée. En attaque, ce sera Ouattara et Ounalli, deux avants véloces et efficaces sur lesquels reposera l'espoir du CAB.

Formation probable

Khemaïes Thamri, Habib Yeken, Cissé, Mejri, Ressaïssi, H.Jlassi, B.Saïdani, F.Belarbi, J.Hamdouni, Outtara, Ounalli.