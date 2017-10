Tunisie: Transformer les idées en projets

Le Switchers Fund est un outil favorisant les entreprises vertes qui ont un avenir en Méditerranée. Il permet aux candidats à l'entrepreneuriat de transformer leurs idées innovantes en projets et de s'orienter progressivement vers les entreprises écologiques durables. Ils contribuent ainsi à améliorer l'environnement, leur société et créer des emplois et la croissance économique en Méditerranée...

Le Switchers Fund est une entité d'octroi de subventions qui envisage de déployer de nouveaux produits financiers à mesure que la demande des Switchers accroît. La philosophie de Switchers Fund est de nouer des alliances avec des organisations, privées ou publiques, qui partagent nos objectifs (investisseurs publics, organisations multilatérales, institutions de financement du développement, ONG, fondations, investisseurs institutionnels privés), et cela afin d'accroître l'accès au financement des entreprises innovatrices vertes en Méditerranée.

Subventions, prêts et participation

Le Switchers Fund veut ramener un financement de démarrage directement à ces pionniers, à travers un ensemble de subventions, prêts et participation en capital, comme moyen de renforcement de leurs projets de start-up et un tremplin vers la collecte de fonds dans leurs pays.

Les candidats retenus auront droit à :

- Des subventions pour permettre aux Switchers de tester de nouvelles idées et d'attirer de nouveaux fonds ;

- Des prêts pour aider les Switchers à tester de nouveaux produits et accéder à de nouveaux marchés ;

- Des participations en capital pour soutenir l'accroissement des éco-innovations et pour permettre à des entreprises vertes d'attirer de nouveaux investisseurs.

Les services de soutien aux entreprises sont complémentaires avec les instruments financiers de Switchers Fund, et cela par le biais d'appui aux entrepreneurs innovateurs en renforçant leur capacité et, d'une manière générale, par amélioration de leur accès au financement.

L'ensemble des services de soutien aux entreprises se focalise sur les modèles d'Affaires Verts et Plan de Développement, Mentorat et Expertise Technique, Start-up verts qui rencontrent des investisseurs. Le Switchers Fund est associé à la Communauté de Switchers et au Réseau de SwitchMed. La Communauté de Switchers et le réseau de SwitchMed permettent de tisser des liens avec des pairs et des entrepreneurs plus expérimentés, qui peuvent les aider dans leur parcours.