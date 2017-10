Tunisie: Une comédie grinçante

Les amateurs de théâtre auront rendez-vous du 13 au 15 octobre à la salle Le Rio à Tunis avec la première présentation d'une nouvelle comédie musicale intitulée «Au Suivant...» .

Texte de Habib Belhedi et mise en scène de Lassaâd Ben Abdallah, la comédie grinçante se passe dans un café chantant du quartier de Bab Souika animé par Mehrez, un militant destourien de base confronté à une crise financière aiguë qu'il subit suite au départ précipité de son épouse et de sa belle-famille de confession juive après les événements de la guerre des Six jours en 1967.

Bien qu'il n'ait pas payé ses musiciens la saison passée, Mehrez réussit à réunir sa troupe pour répéter le nouveau programme de ramadan 67/68. Une répétition chaotique sur fond de mélodies tunisiennes et de chansons du monologuiste Salah Khémissi, vidéos, chants, danses, vacarme, amour, haine, jalousie, misère, pauvreté, cupidité, peur, terreur, opportunisme, menaces et intimidations. Un retour sur la transition du pouvoir entre la colonisation française et les leaders du peuple tunisien après l'indépendance pour relativiser le mythe.

Avec la collaboration au niveau de la production du Centre culturel international de Hammamet et de la Compagnie Founoun avec une subvention du Fonds d'aide à la production littéraire et artistique, cette comédie réunit une pléiade de comédiens dont Fethi Msalmani, Jamel Madani, Farhat Jedid, Kais Nafti, Meriem Sayah, Hatem Lajmi, Wajdi Borji et Sonia Bou