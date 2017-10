Tunisie: L'ambition d'atteindre un taux de croissance de 3%

La Tunisie, qui identifie, depuis 2011, des solutions pour sortir de sa crise, n'a pu réaliser qu'un très faible taux de croissance de moins de 1% pendant les six dernières années, ce qui maintient le taux de chômage à 15,3% en raison de la régression de l'investissement privé et l'amplification de l'agitation sociale.

Selon, le document du projet de budget économique, dont une copie est parvenue à l'agence TAP, l'année 2018 sera une année décisive dans plusieurs domaines; dont le lancement d'une nouvelle phase de croissance inclusive et durable pour parachever le processus de transition économique et accélérer le rythme des réformes structurelles, afin de restaurer la confiance en l'économie nationale.

Le gouvernement prévoit d'atteindre ce taux en se basant sur une croissance du secteur de l'agriculture et de la pêche de 5,5% (contre 2,3% prévu en 2017) et le développement des industries manufacturières de 3,5 % (contre 3,5,% estimée pour l'année en cours), ainsi qu'une augmentation des industries non manufacturières de 2,4 % contre une baisse de la croissance des services marchands de 3,4% pour l'ensemble de l'année 2017 à 2,7% pour l'année 2018 avec le maintien de la croissance des services non marchands à 0,7%.

