Tunisie: Regards de femmes, regards multiples

La scène cinématographique tunisienne vient de s'enrichir d'un nouveau festival baptisé «Regards de femmes» destiné exclusivement aux femmes cinéastes.

Ainsi, le Festival international de films de femmes de Hammamet, organisé par le Centre culturel international de Hammamet (Ccih) se tiendra du 18 au 22 octobre, a annoncé Moez Mrabet, directeur du Centre lors d'une conférence de presse tenue jeudi pour jeter la lumière sur la programmation de la nouvelle saison culturelle et artistique 2017-2018 du Ccih.

Le festival, a-t-il mentionné, sera consacré aux femmes en tant que cinéastes et non pas en tant que sujets dans les films tunisiens. Le festival s'inscrit, a-t-il ajouté, dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération tunisienne des cinéclubs (Ftcc) et le Ccih.

Dans le même sillage, la présidente de la Ftcc Manel Souissi a indiqué que ce festival sera l'événement culturel le plus marquant dans la nouvelle saison à Hammamet et à Tunis puisqu'il s'agit d'un premier événement en son genre qui s'intéresse à la femme en tant que cinéaste et non pas en tant qu'image dans le cinéma.

Le festival sera axé sur des cinéastes de la rive sud de la Méditerranée, tout en offrant l'occasion à une trentaine de jeunes actifs dans les cinéclubs de se former dans le cadre d'ateliers au management et d'organisation des manifestations et des festivals culturels, à l'analyse filmique et à l'organisation d'une résidence dans l'écriture du scénario durant une semaine pour 10 projets de fiction, documentaires et films courts.

En ce qui concerne le programme, a-t-elle mentionné, pas moins de 14 films seront projetés dont 7 courts et 7 longs métrages en provenance de Tunisie, Egypte, Liban, Syrie, Irak, Maroc, Palestine et d'Algérie, outre la programmation de deux projections au centre culturel universitaire à El Mrezgua. Un hommage sera également rendu à la mémoire de la cinéaste disparue Kalthoum Bornaz à travers la projection de son film «L'autre moitié du ciel».

En ce qui concerne la programmation de la nouvelle saison au Ccih, Moez Mrabet a fait observer que plusieurs activités sont programmées dans le cadre de la stratégie du Centre lancée depuis la saison écoulée afin de faire du Ccih un véritable temple pour la création artistique et un espace susceptible d'aider les jeunes artistes en provenance des différentes régions du pays.

Dévoilant la programmation, il a mentionné le cycle de «l'académie de la Méditerranée pour la culture et les arts» qui sera axée sur trois axes: les industriels de la culture, les industriels du livre et les industriels de l'art scénique» dans le cadre du programme «Hammamet : ville à raconter, ville à écrire». Les deux premières activités ont déjà démarré depuis le mois de septembre dernier et elles ont consisté en des ateliers pour promouvoir les capacités des acteurs culturels dans la gestion des projets culturels ainsi qu'en un workshop de deux semaines réservé à l'écriture du scénario, l'écriture dramaturgique et l'écriture littéraire sous la supervision de l'écrivain et réalisateur français Roland Fichet et avec la participation de plusieurs artistes.

Le programme «Les industriels de l'art scénique», qui va tenter de regrouper 50 nouveaux projets artistiques qui soient innovants dans leurs approches artistiques et d'accompagner leurs auteurs de la phase de la conception jusqu'à la distribution, va démarrer très prochainement après l'ouverture de l'appel à candidatures. Ce projet, a-t-il expliqué, cible essentiellement les jeunes artistes venant de différentes régions. L'accompagnement se fera dans le cadre d'une fabrique de projets sous forme de workshops organisés dans le Centre en matière de développement des capacités dans le domaine de la gestion des projets culturels pendant une période variant de trois mois à une année.

Le directeur du Centre a fait savoir que l'objectif de faire connaître ces projets et de veiller à les diffuser à l'étranger sera l'un des axes du programme dans le cadre d'un travail de réseautage en nouant des relations de partenariat entre le Ccih et d'autres centres culturels dans plusieurs pays. Ce qui aidera à rapprocher les jeunes artistes tunisiens auprès de nouvelles expériences et de les aider à nouer des contacts avec des créateurs de différents coins du monde.

La nouvelle saison 2017-2018 sera marquée également par l'organisation d'un atelier de photographie «La fabrique du regard» au mois de décembre prochain et portant sur le thème «La représentation de l'espace à travers la photographie architecturale», sous la direction d'un photographe et architecte italien. Le programme comporte également une série de concerts de musique et une résidence artistique pour les artistes plasticiens de la Chine du 20 au 26 octobre courant.