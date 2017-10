Tunisie: L'ESR à l'épreuve du CA

L'USM pour le leadership

L'ESS exempte, son coleader, l'USM, aura l'occasion de virer en tête du classement du groupe B en cas de victoire sur l'ASH. Les équipiers de Bhouri et Venales, qui se sont bien renforcés cette saison, ne veulent pas d'un second échec après la défaite face à la JSM lors de la deuxième journée. Dans ce groupe, le classique SN-EZS, populaire il y a 20 ans et plus, n'a plus le charme d'antan. Les deux équipes ont beaucoup perdu de leur aura. Leur objectif est d'assurer une place au play off. Ce sera pour elles une grande réalisation. Pour la JSM, le déplacement à La Marsa est à la portée dans la mission de rester dans le groupe de tête, mais attention à cette ASM libérée de toute pression.

Le programme

Gorjani 18h00 : CA-ESR

La Marsa 18h00 : ASM-JSM

Nabeul 17h00 : SN-EZS

Kairouan 17h00 : JSK-DSG

Monastir 17h00 : USM-ASH