Togo: Les marches des 18 et 19 Octobre de l'opposition différées par le gouvernement

Doit-on dire que le gouvernement passe à l'action ? En tout cas, c'est ce qui se fait voir ou se fait lire dans la décision rendue publique hier vendredi par le ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi.

A la suite de l'annonce qu'il a fait le 10 Octobre dernier avec son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehame, d'interdire les marches les jours ouvrables et à la suite de deux séances de travail avec des émissaires de la Coalition des 14 patis de l'opposition togolaise, il vient de décider de différer les marches de résistance que compte organiser l'opposition les 18 et 19 Octobre prochains sur les Samedi 21 et Dimanche 22.

"Les marches projetées les mercredi 18 et jeudi 19 Octobre 2017 à Lomé par CAP 2015-Groupe des Six-CAR-PNP-Santé du Peuple, sont différées aux samedi 21 et dimanche 22 Octobre 2017 suivant les itinéraires consensuellement retenus", informe la dédicision du ministre. Et aussi, les itinéraires, ou du moins les points de chute connaissent également une modification. Au lieu de l'Assemblée nationale pour le premier jour comme point de chute et, le siège de CEDEAO à Lomé pour le second jour, ces marches dites de résistance selon la volonté du ministre Boukpessi et partant du gouvernement, il n'y aura qu'un seul point de chute, la Plage en face de Hôtel Sancta Maria.

Entre autres considérations avancées par le titulaire du portefeuille de l'Administration territoriale du gouvernement Klassou pour justifier cette décision, il y a le fait que, "interrogé, au cours d'une séance de travail organisée les 09 et 12 Octobre 2017, entre les ministres de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, et celui de la Sécurité et de la protection civile (ou son représentant), et une délégation des organisateurs dirigée par Monsieur Olympio Robert, ce dernier a déclaré au nom de la délégation n'avoir pas pu identifier les responsables des voies de fait".

Et à en croire le ministre Boukpessi, il en sera ainsi jusqu'à réception des "résultats des enquêtes diligentées par les forces de l'ordre pour identifier les manifestants qui se sont rendus coupables de ces troubles à l'ordre public (causés le 05 Octobre dernier lors de la marche dite de la colère de l'opposition, ndlr) en vue de les traduire devant les tribunaux".

En tout cas, les leaders de l'opposition auront à apprécier s'il faudra aller à l'encontre de cette décision ou pas et quelles en seront les conséquences, ceci vu que dans ses propos cette semaine, l'un d'entre eux, en la personne du Président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio s'insurgeait contre cette décision qui d'après lui n'est qu'une violation de plus de la loi sur les manifestations publiques par des ministres de la République. "Nous allons marchés aux jours et aux heures que nous auront décidé", lancait-il en signe de défiance. Voilà qui annonce des étincelles au cas où gouvernement et opposition camperaient sur leurs positions à suivre !